A un año de la paliza: Tábora habló de la caída por 12 a 0 contra Noruega

El 30 de mayo de 2019, Honduras recibía una de las palizas que quedaría en la historia de la selección. Fue durante el Mundial Sub 20 de Polonia, donde los catrachos tuvieron su peor participación en una competición internacional. Perdieron todos los encuentros, pero uno quedó marcado por la enorme goleada que recibieron por parte de Noruega. Los europeos vencieron 12 a 0 a los centroamericanos.

Carlos Tábora, entrenador de la Sub 20 en ese momento, decidió hablar en el aniversario del triste resultado y se mostró positivo sobre lo que dejó esa goleada recibida. Gran parte de su salida se debió a esa humillación sufrida en manos de jugadores del nivel de Erling Haaland, quien marcó 9 goles en dicho encuentro.

Estas fueron sus declaraciones en la entrevista con Diario Diez: "Entendiendo que esto nos golpeó fuertemente, pero son experiencias que ayudan para sacar la cosas positivas y corregir las cosas negativas. La Federación ha tenido algunos correctivos, si bien es cierto alguna debilidad es que la Federación no puede traer jugadores que están fuera por tema de presupuesto, no pueden pagarles un boleto de avión porque no se contempla ese tipo de inversión".

También se refirió a que lo mejor es dejar esta derrota de lado y enfocarse en el futuro: “Tocar este tema es remover muchas cosas negativas y el fútbol hondureño no está para remover estas cosas negativas, por el contrario es ver qué se puede hacer de aquí al futuro. Como me sucedió a mí pudo haberle sucedido a otro compañero, sin duda que ha habido tristeza y claro que tocó el fútbol nacional, uno ha buscado respuestas”.

Para finalizar, contó como vivió él la apabullante derrota: “Afectado evidentemente en lo personal y en la tristeza de nuestros muchachos, un grupo de jugadores que no ha tenido la atención necesaria en cuanto a seguir potenciando su talento. Lamentablemente, se ha ido a los mundiales con muy poca madurez futbolística, madurez futbolística que se refleja en la poca participación de nuestros muchachos en primera división".