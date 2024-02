En el día uno de competencia, la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 dio su primera sorpresa con un batacazo que quedará para la posteridad. Real Estelí derrotó 2-1 a América en el Estadio Independencia por primera vez y está a 90 minutos de eliminar del certamen al vigente campeón de la Liga MX.

Ante tamaño golpe, no tardaron en aparecer las críticas a las Águilas, que en los duelos previos con otro equipo nicaragüenses, Walter Ferretti, habían salido vencedoras —ganaron 1-0 y 1-3 en 2015—. Y también a su técnico, André Jardiné, a quien se le cuestionó la rotación que hizo en el once titular.

Una de ellas corrió por cuenta del ex futbolista y entrenador Ricardo “Tuca” Ferretti, quien en la apertura del programa Fútbol Picante, de ESPN, resumió lo acontecido en Nicaragua en cuatro palabras: “Mucha soberbia se paga”.

¿Qué dijo el “Tuca” Ferreti sobre la derrota de América?

“Fallan muchos goles en el primer tiempo. Y en el inicio del segundo, ellos tienen un tiro de esquino y meten el segundo. Yo creo que América jugó muy sobrado, con mucha soberbia. Todos estamos de acuerdo que es mejor meter toda la carne en el asador y ya después cuando tenés la ventaja vas descansando a los jugadores. Él (Jardiné) prefirió eso y ahora lo paga”, dijo el ex técnico de la selección méxicana.

Al nacido en Río de Janeiro, pero naturalizado mexicano, le extrañó las facilidades que dieron los Azulcremas: “Es un equipo que el torneo pasado fue el menos goleado, en este torneo va bastante bien. Después del primer gol de Estelí, hay una jugada de Malagón que los salva… como que parece que ‘Ah, no pasa nada. Allá en el Azteca nosotros lo resolvemos’“.

Encuesta ¿Pagó caro América su exceso de confianza ante Estelí? ¿Pagó caro América su exceso de confianza ante Estelí? YA VOTARON 0 PERSONAS

Ferretti aseguró que América se equivocó al cree que ganaría con la camiseta y arremetió: “Yo creo que en el vestuario deben de quedarse calladitos, con vergüenza por lo que se hizo y allá sí hablar para enderezar el camino. Después de los juegos, una intervención de un jugador o el DT puede empeorar las cosas”.

Además, se mostró positivo para el partido de vuelta del 13 de febrero: “Yo no tengo ninguna duda de que América va a pasar. Lo que sí, no puede estar pasando este tipo de situaciones desagradables. Tiene un equipo demasiado grande, representa a México y no puede darse el lujo de perder este tipo de partidos. Si este equipo gana 1-0 es una vergüenza”, sentenció.

¡No te quedes afuera! Sigue de cerca las últimas noticias del fútbol centroamericano uniéndote a nuestro canal de WhatsApp.