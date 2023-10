El nicaragüense Juan Luis Pérez denuncia xenofobia en Herediano vs. Alajuelense

La semifinal de ida de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Herediano y Alajuelense dejó un apasionante empate 2-2. Pero también, algunos episodios cuestionables que involucran a ambas aficiones: uno de ellos afectó al futbolista nicaragüense Juan Luis Pérez, quien vivió la xenofobia en carne propia.

¿Qué pasó con Juan Luis Pérez?

“Durante el calentamiento y en el transcurso del partido como se iba dando, cuando hacía un saque de banda y así, me empezaban a gritar: ‘Paisa, nica muerto de hambre’, y sinceramente no le tomé mucha importancia, porque estaba enfocado en el partido, pero me gustaría que tomen nota sobre eso”, reveló el defensa de la Liga.

Pérez pudo haber guardado silencio, porque comentó que no le gusta protagonizar polémicas. Pero después de meditarlo y comentarlo con su círculo más íntimo, decidió hablar sobre el tema: “Ha pasado en muchos estadios, con otros jugadores (…) el fútbol es para divertirse, es para hacer unión, no para esas cosas que son muy feas”.

“Yo nací aquí en Costa Rica, también estuve en el proceso para el Mundial con la Selección de Costa Rica y yo he hecho toda mi vida aquí. Yo decidí representar a la Selección de Nicaragua y lo hago con todo el amor, porque también mi papá es de allá y tengo una parte de allá. No sólo es feo para mí, también para otras personas”, externó.

Además, el jugador de 24 años bajó un mensaje: “Quiero decirle a todos los aficionados de diferentes clubes que no inciten a la violencia, eso no es bueno para el fútbol ni para nosotros (…) también quiero decirle a la afición de la Liga que sea muy respetuosa en eso, que no digan nada del rival, que se enfoquen en apoyarnos a nosotros, que eso es lo más importante para la unión de nosotros”.

Recordemos que se mismo día tuvo lugar otro controversial episodio en el Estadio Ricardo Saprissa cuando parte de la afición Rojinegra le gritó “positivo, positivo” a Orlando Galo —”Hasta podría derramar lágrimas por esa palabra”, aseguró el zaguero”—. Sin embargo, tanto Andrés Carevic como Joel Campbell frenaron la situación.

¿Habrá algún tipo de sanción?

El último hecho de xenofobia registrado también tuvo lugar en La Cueva, después de la eliminación de Saprissa a manos de Real Estelí en los cuartos de final del presente torneo. Al jugador nicaragüense Óscar Acevedo le gritaron varios improperios como “en tu país se están muriendo de hambre” o “que te coman unos rottweilers”.

Sin embargo, hasta el momento no se reportó ningún tipo de castigo, el cual debiera basarse en el Reglamento de la Competencia y el Código Disciplinario de la FIFA aplicado por el Comité Disciplinario de Concacaf. Puede haber multas económicas, la disputa de un juego con cierta cantidad de aficionados o directamente a puertas cerradas si hay reincidencia, así como también el veto de un estadio.

