José Giacone, entrenador argentino, se convertirá en el nuevo director técnico del Deportivo Saprissa. Después de rescindir su contrato con Diriangén FC en las últimas horas, asumirá el liderazgo del equipo morado hasta diciembre de 2025.

Su repentina salida ha generado un cambio importante en el club nicaragüense, que estuvo trabajando a contrarreloj para encontrar un reemplazo adecuado para continuar con la temporada. Con el objetivo de no perderle pisada a Real Estelí, puntero del torneo que está a dos puntos de Diriangén FC, ya tienen una decisión tomada.

Edward Urroz será entrenador de Diriangén FC

Edward Urroz, una figura emblemática de Diriangén, asumirá el rol de entrenador interino del conjunto de Nicaragua. El exfutbolista y coordinador de las Ligas Menores desde finales de 2023 ha ganado un lugar importante dentro de la institución desde su regreso.

A pesar de su carácter interino, la duración del mandato de Urroz aún es incierta. Sin embargo, fuertes rumores indican que podría recibir un nuevo contrato que lo establecería como el entrenador principal de Diriangén.

La decisión final sobre el futuro de Urroz en Diriangén será crucial para el club. Su posible continuidad como entrenador principal podría marcar el inicio de una nueva era para el equipo nicaragüense, llena de promesas y nuevos desafíos.

Edward Urroz, un emblema de Diriangén

La promesa que hizo José Giacone a Diriangén FC

Tras confirmarse la noticia de Giacone como el nuevo entrenador del Saprissa, el argentino habló con los canales oficiales de Diriangén antes de despedirse y le dejó una promesa a los aficionados.

“Logramos cosas importantes: dos títulos de liga y uno de copa, lo que me permitió crecer tanto a nivel personal como profesional. Ahora se me ha presentado la oportunidad de dirigir a un equipo muy grande de Costa Rica y debo partir. No es un adiós, es un hasta luego”, confesó Giacone prometiendo que volverá en algún momento.