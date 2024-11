Real Estelí clasificó a la final de la Copa Centroamericana 2024. Pese a la expulsión de Juan Vieyra cuando quedaba una hora de partido y a estar dos goles abajo en el global hasta el minuto 83, su espíritu de lucha le permitió rescatar un agónico empate 2-2 ante Herediano gracias al doblete de Iván Ochoa.

Para el Tren del Norte, este triunfo tuvo un sabor especial por lo ocurrido en la previa de la semifinal de vuelta. El equipo florense avisó que solo dejaría ingresar a los aficionados nicaragüenses que tuvieran su pasaporte o el DIMEX al día, lo cual desató la polémica y mermó su asistencia al Estadio “Fello” Meza.

Sobre el tema opinó sin pelos en la lengua Byron Bonilla, referente de los estelianos, quien una vez consumada la épica le apuntó a la directiva del Team y también a la organización.

El filazo de Byron Bonilla a Herediano y a la Concacaf

Cuando le consultaron en zona mixta si la decisión de Herediano, que a su vez se la adjudicó a la Concacaf, fue premeditada, Byron Bonilla respondió: “La verdad es que no soy quién para hablar. Cada club hace sus cosas, no sé si para sacar ventaja o lo que sea, ellos lo hicieron de esa manera. Nada más me dio gusto ver tanta afición, sino imagínate cuántos hubieran entrado“.

El extremo de Real Estelí le dedicó el triunfo a los hinchas que se hicieron presentes en el reducto de Cartago y redobló la apuesta: “Uno nunca hace las cosas para recibir bien, sino para sentirse bien con uno mismo. Si ya las personas o la gente paga mal eso es cosa de ellos”.

“Nosotros estamos tranquilos, seguiremos recibiendo a la gente con hospitalidad, bienvenidos sea. Incluso los invitamos a que conozcan Nicaragua, que conozcan el Estadio Independencia, las puertas están abiertas. Y ya en la cancha creo que son otros cien pesos, no influye lo de afuera”, sentenció.

Byron Bonilla lleva tres goles y una asistencia en la predente edición de la Copa Centroamericana. (Foto: Concacaf)

Según explicó José García, jefe de prensa de Herediano, se trató de “una determinación de seguridad de Concacaf. En la reunión prepartido y de seguridad establecen ciertos lineamientos que debemos cumplir. En un partido internacional amistoso o no de la Concacaf, no recurriríamos a este tipo de medidas. Esto lo trae el comisario de seguridad de la Concacaf”.

¿Cuándo es la final de la Copa Centroamericana 2024?

A falta de confirmación oficial por parte de la Concacaf, la final de ida entre Real Estelí y Alajuelense se jugaría el miércoles 27 de noviembre, en Nicaragua. Y la revancha será albergada por el Morera Soto el miércoles siguiente, 4 de diciembre.