Olancho está viviendo momentos de tensión en lo que va del Torneo Apertura 2024 de Honduras, en especial luego de la derrota contra Olimpia de mitad de semana, que provocó el enojo del presidente Samuel García, quien al hablar no tuvo piedad en señalar a sus jugadores y al entrenador Humberto Rivera.

García tiró en cara que ha hecho una gran inversión para ser protagonista, pero dentro del terreno de juego no se ve reflejado por la actitud de algunos futbolistas, pero tampoco se mordió la lengua para cuestionar el estilo que se tiene, siendo una crítica a su entrenador.

“Este es un equipo argollero, no tiene alma; solo juegan por dinero”, fueron parte de las declaraciones que dio el máximo dirigente de los potros, algo que en cierta parte no gustó a Rivera, quien no tardó en dar su postura sobre estas declaraciones.

La respuesta del entrenador de Olancho

“Yo no he detectado ningún tipo de argolla en el Olancho y si existiera alguna sería el primero en decirlo porque siempre me he caracterizado por ser directo. Al equipo lo veo trabajar normal, armonía en los jugadores, pero de que hay argollas no lo creo”, arrancó diciendo.

“Nosotros siempre hemos tenido una buena relación entre junta directiva y mi persona y en lo particular siempre nos han gustado los retos y más cuando son difíciles, no es fácil la situación que pasa el Olancho FC y en lo particular nos queda trabajar hasta que la junta directiva tome una decisión”, añadió.

“No vamos a ser cobardes en decir que por estar en una mala posición nos vamos a ir, todo lo contrario, nos toca trabajar y la decisión quien la va a tomar al final es la junta directiva”, concluyó sobre su futuro.