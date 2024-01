El mercado tuvo una adquisición de lujo con la llegada de Rubilio Castillo a la liga hondureña. Motagua era el equipo que tenía todo listo para armar una delantera soñada para ir por el campeonato.

Castillo había firmado un contrato por dos años con el equipo en el que es el goleador histórico. La chance de dejar atrás el mal sabor de boca de una definición perdida era el tema de conversación. Pero el miércoles dejó a los fanáticos del club de manera atónita por lo que se supo.

Motagua ya no podrá contar con el jugador por una desvinculación contractual. De acuerdo a lo informado por el programa ‘Minuto 90’, Castillo tiene una grave lesión desde hace un tiempo que no le impide competir. Según lo que publica Diario La Prensa, la directiva le habría ofrecido una rebaja salarial que no aceptó.

El pase inexistente a Motagua de Castillo

La idea del entrenador Diego Vázquez era juntar al ídolo con un jugador con mucho presente. Una dupla ofensiva con Agustín Auzmendi le daba muchas opciones de gloria, pero no podrá ser así por el desafortunado intercambio.

Si bien para una gran mayoría de la hinchada seguramente fue un golpe no tener a Castillo en el equipo a muy poco de enfrentar a Olancho FC en el comienzo, esa lesión que se le adjudica había generado algunos problemas en su pasado.

En particular fue cuando partió hacia el fútbol griego que sonaron ciertas alarmas por ese factor. Ahí no había pasado una revisión médica antes de estampar la firma, algo que se omitió en este traspaso.

Castillo entrenó por su cuenta en el día de la fecha tal como lo posteó en sus redes sociales. El indicio que confirmó la salida del club fue que el jugador eliminó de su cuenta las fotos acerca de su vuelta al equipo.