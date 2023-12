Romell Quioto, consciente de que el actual proceso eliminatorio representa su última oportunidad para contribuir a que Honduras alcance una Copa del Mundo, está decididamente enfocado en iniciar con el pie derecho en 2024. La sensación de urgencia y compromiso se refleja en cada uno de sus movimientos y decisiones, sabiendo que cada partido y entrenamiento cuenta más que nunca.

Esta etapa de su carrera no solo simboliza un desafío personal, sino también una oportunidad para dejar un legado significativo en el fútbol hondureño. Su experiencia, habilidad y liderazgo serán vitales para inspirar y guiar a un equipo que busca marcar su huella en la escena internacional, y Quioto está dispuesto a emplear toda su destreza y pasión para hacer realidad ese sueño.

¿Qué dijo Romell Quioto?

El futbolista hondureño, quien se encuentra actualmente sin equipo tras no renovar su contrato con el CF Montréal de Canadá, sigue enfocado en sus objetivos para el próximo año, destacándose entre ellos el anhelo de regresar a la Selección Nacional de Honduras. A pesar de encontrarse en una etapa de transición en su carrera, su determinación por representar nuevamente a su país en competiciones internacionales no ha disminuido.

“Para este 2024 tengo varias metas y una de ellas es volver a la Selección Nacional, ya para ese partido ante Costa Rica creo que estaré en forma y si el profesor me toma en cuenta, pues bienvenido sea, he sido el jugador que siempre he levantado la mano y va a sonar feo lo que diré, pero cuando muchos no quisieron venir, yo era el que estaba ahí“, aseveró Romell Quioto para As Sports.

Consultado sobre su posibilidad de fichar por el tricampeón Olimpia, detalló. “Creo que haré pretemporada con Olimpia, la otra semana empiezo el gimnasio, el profe Pedro Troglio ha dicho que quisiera tenerlos a todos, pero es una situación complicada”.

“He recibido varias ofertas como también del fútbol de Turquía, pero nada concreto, estamos analizando ofertas de otros lados también, por los momentos estoy realizando ejercicios para mantenerme en forma”, dijo a los micrófonos de As Sports.

