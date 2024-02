Reinaldo Rueda, el estratega de la Selección de Honduras, se dirigió a los medios de comunicación con determinación y claridad, ofreciendo un vistazo detallado de los desafíos que aguardan a la Bicolor en el próximo enfrentamiento crucial. Con el boleto a la Copa América 2024 en juego, la anticipación y la expectativa están en su punto máximo mientras el equipo se prepara para enfrentar a Costa Rica el 23 de marzo.

En su comparecencia ante los medios, Rueda destacó la importancia de este encuentro y la magnitud del desafío que representa para su equipo. Reconoció la calidad y el potencial del rival, pero subrayó la determinación y el compromiso de la Bicolor para lograr la victoria y asegurar su participación en la prestigiosa competición continental.

¿Qué jugador no estará ante Costa Rica?

El estratega de la selección de Honduras ha tomado una decisión difícil al prácticamente descartar al portero “Buba” López para el importante compromiso frente a Costa Rica. Esta determinación se basa en las necesidades de tiempo de recuperación que requiere el jugador, lo que lo dejaría fuera de consideración para el próximo enfrentamiento.

La exclusión de “Buba” López representa un golpe para el equipo hondureño, ya que el portero ha sido una figura destacada y confiable en el arco en numerosas ocasiones. Su ausencia dejará un vacío que el cuerpo técnico tendrá que llenar con una cuidadosa planificación y selección de alternativas.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda sobre Buba López?

“Hoy justo está regresando Luis desde Miami, estuvo en este centro de medicina deportiva, donde se le hicieron todas las valoraciones, todas las evaluaciones y desafortunadamente tiene otra fractura por estrés donde había tenido hace siete años, la tiene un poco más arriba, es cuestión de reposo y de semanas de acuerdo al procedimiento”, afirmó Reinaldo Rueda.

“Ahora hay que tener un tratamiento y un comportamiento especializado en su recuperación, seguir el mismo protocolo que le recomendó el cuerpo técnico de la Selección Nacional de una seis semanas, trabajar en toda la parte aeróbica, el mantenimiento, el fortalecimiento sin impacto. Él no puede hacer impacto, no puede hacer toda competencia, no puede hacer entrenamientos, solamente tiene que hacer lo que es la recuperación”, sentenció Reinaldo Rueda.

