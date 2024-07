Girondins Burdeos conmocionó el mundo del futbol luego que diera a conocer que dejaría de ser club profesional, esto luego de no poder cumplir con los requisitos económicos y con esto se desvinculó de la Federación Francesa, algo que sin duda afectó al hondureño Alberth Elis.

El club francés dio a conocer que debido a no tener los suficientes fondos tomó la decisión de no seguir adelante, con esto todos los empleados que tenía se quedaron sin contrato, incluyendo a los jugadores en los que está Elis.

¿Qué pasará con Elis?

Alberth Elis no tenía planes de salir del equipo, en especial porque sigue con su proceso de recuperación de una fractura en el cráneo que sufrió en febrero, por lo que su intención era continuar en especial en forma de agradecimiento por el trato recibido.

El delantero hondureño aún tenía contrato con la institución hasta el 2026, pero esto quedará anulado debido a la ahora desaparición de su equipo y se verá obligado a buscar nuevo equipo para la temporada 2024-2025.

La Panterita estuvo de vacaciones en Honduras las últimas semanas, pero también hizo un entrenamiento especial para ir recuperando su forma física y también futbolística, incluso hasta visitó al plantel de Olimpia antes de emprender su trayecto a Francia.

Los ahora exjugadores de Burdeos están libres, por lo que solamente deben negociar su salario con su próximo equipo para poder continuar su carrera, siendo Alberth Elis uno de los que más duda causa su futuro.