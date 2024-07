Girondins Burdeos, club donde aún milita el futbolista hondureño Alberth Elis, dio a conocer que notificó a la Federación Francesa de Futbol que renunciaba a su estatus de club profesional, distinción que ostentaba desde 1937 y que lo convirtió en uno de los equipos con mayor tradición en el país.

El mismo club galo fue el que confirmó la noticia y se declaró en quiebra, luego de no poder vender la ficha a la empresa que deseaba y tras no poder cumplir con los requisitos económicos por lo que dejará de existir y por ende todos se quedarán sin contrato.

El comunicado de Burdeos

Tras la confirmación de la decisión de la DNCG de relegar al FC Girondins de Bordeaux a la Nacional 1, el Club se declaró en quiebra ante el Tribunal de Comercio de Burdeos el martes para iniciar la reestructuración necesaria.

En consecuencia, muy pronto el Juzgado de lo Mercantil pronunciará la apertura de un procedimiento colectivo que supondrá automáticamente la pérdida de la condición profesional del Club.

Por lo tanto, ante los plazos muy cortos antes del inicio de la temporada Nacional 1, el Club tuvo que desistir de solicitar el mantenimiento de su estatus profesional, de lo contrario habría tenido que presentarse nuevamente ante la DNCG con un presupuesto que no correspondía. la realidad futura del Club, lo que podría haber dado lugar a fuertes sanciones adicionales.

Es una decisión difícil que anticipa una consecuencia inevitable del proceso de reestructuración en curso. Aunque el centro de entrenamiento cerrará como consecuencia de ello, el Club seguirá promocionando equipos juveniles.

El esfuerzo de transparencia ante las autoridades del fútbol francés sobre cuál será la situación real del Club en los próximos días y semanas debe permitir, en particular, limitar las consecuencias deportivas de esta situación, teniendo el Club el objetivo de evolucionar en la Nacional 1 la próxima temporada, para permitir, lo antes posible, el regreso del Club, con las finanzas saneadas y una ambición renovada, al más alto nivel.