Pedro Troglio no se iría solo: Olimpia podría quedarse sin una de sus figuras

Olimpia ha recuperado su nivel futbolístico y una muestra de eso es que ya logró el primer lugar de las vueltas regulares, por lo que ya garantizó su presencia en las semifinales, poniéndose a puertas de otro título de Liga Nacional, aunque esto sería el inicio del fin de una era.

Primero porque casi es un hecho que Pedro Troglio no seguirá en la institución para el 2025 y en especial luego que varios medios de comunicación de Argentina dieran a conocer que el entrenador es buscado por tres clubes históricos como: Argentinos Juniors, Belgrano e Instituto.

Aunque parece que el técnico no se irá solo, porque Jorge Álvarez, una de las figuras de los olimpistas, manifestó su deseo de jugar en el extranjero, aunque sabe que aún tiene contrato, pero no le disgustaría la idea de cambiar de aires.

¿Jorge Álvarez se irá de Olimpia?

“La verdad es que la oportunidad la estamos esperando, pero no ha salido, esto es de salir adelante, tratar de aprender cada día y prepararnos, soy un bendecido por todo lo que Dios me ha dado, sí me gustaría tener la oportunidad”, dijo sobre salir al extranjero.

“Es un tema que si pasa se hablaría al final del torneo, Olimpia es un equipo que tiene grandes jugadores, no solo nosotros, también Pinto podría tener oportunidad, Édrick Menjívar, jóvenes como Julián, ojalá se les dé una oportunidad, Olimpia siempre ha tenido grandes jugadores”, añadió.

“He tenido torneos en mejores momentos, quizá tuve un momento complicado ahorita, son cosas del fútbol, gracias a Dios hemos ido mejorando, todavía tengo contrato con Olimpia, sigo esperando la oportunidad. Me gustaría jugar donde se me dé la oportunidad”, concluyó.