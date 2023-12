Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, manifestó su profundo disgusto tras la victoria de su equipo por 0-1 ante Génesis en la semifinal de ida. El enojo del entrenador argentino estuvo apuntado, particularmente, al desempeño arbitral a cargo de Melvin Matamoros.

El estratega expresó estar “preocupado” por lo acontecido en el partido y no dudó en hacer pública su disconformidad con las decisiones del colegiado. Destacó su desacuerdo con las determinaciones del árbitro y señaló una jugada en particular en la que se marcó un tiro libre fuera del área, aunque la mano del jugador de Génesis se produjo claramente dentro del área.

Esta decisión arbitral suscitó el enojo de Troglio, quien subrayó la importancia de respetar el esfuerzo y desempeño de su equipo. Además, el estratega expresó su determinación de ir por el campeonato, independientemente de la situación y de quienes estén en contra: “Iremos por el campeonato, le guste a quien le guste y contra todo y todos”.

¿Qué dijo Pedro Troglio sobre el arbitraje?

Asimismo, enfatizó su preocupación sobre el arbitraje que ha afectado a su equipo a lo largo de la temporada. Expresó: “Me preocupa, nos han pitado un penal en todo el año, sabes lo que no nos cobraron. A mí me gustaría pasar por llorón yo también, porque a mí me preocupa seriamente, porque después es fácil“.

El entrenador de Olimpia también hizo hincapié en la falta de reconocimiento a su equipo por las decisiones arbitrales no otorgadas a su favor: “Sería bueno que se hable de lo que no le dan a Olimpia, porque si no es fácil hablar de los demás”.

La contundente posición de Troglio refleja su preocupación y descontento con el arbitraje del partido, resaltando la importancia de un análisis equitativo de las decisiones para evitar injusticias que puedan afectar el desarrollo y los resultados en el campo de juego.

¿Cuándo se disputa la vuelta de la semifinal del Apertura 2023 entre Olimpia y Génesis?

Luego del 1-0 de Olimpia en la ida, el Leones recibirá a Genésis por la vuelta de la semifinal del Apertura 2023 este domingo, 10 de diciembre, a las 19:00 en el Estadio Chelato Uclés. Los dirigidos por Pedro Troglio buscarán llegar a una nueva final.

¡Para los verdaderos amantes del fútbol! Únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado con lo último de Fútbol Centroamérica.