Este jueves, Génesis y Olimpia se medirán en la semifinal de ida del Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional de Honduras. Compromiso al cual los Melenudos llegan como favoritos por haber terminar primeros, invictos y con un récord de 45 puntos en la fase regular.

Empero, el Huracán también hizo historia: se convirtió en el primer club que clasifica a esta instancia en su torneo debut en la máxima categoría. Y ahora, tras quedar quedar cuarto con 23 unidades, sueña con dar un golpe memorable.

Génesis vs. Olimpia: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Génesis recibirá a Olimpia mañana, jueves 7 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa. Dicho cotejo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por el nuevo canal de Deportes TVC en Claro.

Génesis vs. Olimpia: cómo llegan los locales

El conjunto de Reynaldo Tilguath viene de protagonizar una reñida serie de repechaje con Real Sociedad. En la ida, jugada en un fangoso Francisco Martínez Durón, rescató un valioso 0-0 con el aporte del portero Gerson Argueta. Y finalmente se impuso 3-2 en una electrizante revancha gracias a los goles de Roberto Moreira —quien además erró un penal—, Erlin Gutiérrez y José Reyes.

“En el primer tiempo no la pasamos tan bien, pero fuimos efectivos en ciertos lapsos del partido, creo que me equivoqué en los cambios y al final Real Sociedad nos termina sometiendo (…) Pero sí nos faltó definirlo porque de un 4-1 no se levanta nadie”, analizó Tilguath, quien no podrá contar con los defensas Juan Luasso y Ángel Fiallos en la primera semifinal.

Génesis vs. Olimpia: cómo llegan los visitantes

Los dirigidos por Pedro Troglio tuvieron una primera fase de ensueño, donde además de batir su propio récord de puntos —superaron los 44 que sumaron en el Apertura 2019— llegaron a 28 partidos invictos y se ilusionan con campeonar sin conocer la derrota, tal como en 1969. Recientemente, vencieron 3-0 a Motagua, 3-1 a Vida, 3-1 a la UPN, 5-1 a Marathón y 2-1 a su próximo rival.

Además, el conjunto capitalino sólo tendrá una baja importante para la semifinal de ida, a la cual llega descansado: el lateral derecho Maylor Núñez, quien sería reemplazado por Jamir Maldonado. La buena noticia es que Jorge Álvarez se recuperó de la contusión sufrida en el México-Honduras.

Génesis vs. Olimpia: último partido entre ambos

El último cruce entre Génesis y Olimpia data del 25 de noviembre, por la última jornada del Apertura 2023. En aquella ocasión, los Albos ganaron 2-1 en Comayagua con los tantos de Edwin Solano (43′) y Yustin Arboleda (45’+4). Para el conjunto local descontó Manuel Salinas (79′).

