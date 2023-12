La Junta Directiva de Olimpia ya piensa en el Torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras, es por eso que busca reforzarse de gran manera y hace unos días llegó a un acuerdo para la llegada de Andy Najar, que sin duda sería un gran refuerzo para el club.

Pedro Troglio fue consultado sobre la llegada del centrocampista, pero también dio algunos detalles que faltan por afinar y así poderlo hacer oficial, pero sin duda no negó que será bienvenido en la institución

¿Qué opina de la llegada de Andy Najar?

“Lógico que es bienvenido, está la otra parte de que el club llegue a un acuerdo según las posibilidades de cada uno. Vienen de una liga económicamente fuerte y deberá adaptarse a la realidad”,

Además, Troglio indicó que con esta llegada, también existe la posibilidad que algunos jugadores logren salir de la institución, pero será para el extranjero, por lo que mencionó los nombres de los elementos que estarían siendo legionarios.

“No solo Jorge tiene posibilidades de salir, Edwin, Pinto y Julián que han aparecido y son jóvenes. Olimpia es un club vendedor, cuando estos jóvenes explotan y se debe aprovechar“, comentó.

¿Qué piensa del invicto en la fase de clasificación?

“Todos hablan de récords, le sacamos 28 puntos al resto, luego en un ida y vuelta podes quedarte, por ejemplo en Costa Rica pasan solo cuatro y el primero tiene una segunda final, me parece lo más normal”, comentó

“Si te levantas mal en un partido poder quedarte fuera. Lo que no siento que no es lógico es que jugues 18 fechas, hagas 48 puntos y la única ventaja es pasar directo a la semifinal con dos empates. Si salgo campeón los récords son bárbaros, si no, soy el peor, por eso digo que no me suban ninguna locura, los títulos son los registros que importan“, finalizó.

