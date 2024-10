Olimpia y Motagua empataron ayer 1-1 en una edición más del Clásico de Honduras, aunque las emociones no quedaron en eso, porque en la sala de prensa Pedro Troglio fue el principal protagonista, luego que sumara otra discusión con los periodistas que asistieron a su conferencia.

Troglio lució a la defensiva y en momentos alterado a la hora de responder según medios locales, al cuestionarle sobre lo que le depara a su equipo explotó, al comenzar a afirmar que los periodistas viven del trabajo de los entrenadores y que lamenta que sucedan situaciones como con Hernán La Tota Medina.

La discusión de Pedro Troglio con los periodistas

“Vi una encuesta que hacían que si el penta tapaba todo lo malo del Olimpia, ¿qué fue todo? ¿quedar fuera de la Concacaf? no sé… hoy hablábamos el tema del periodismo, eso es buscar y buscar y está bien porque es el trabajo del periodista y lo entiendo, pero soy director técnico, pero siento que muchos juegan gratuitamente con tu trabajo”, comenzó diciendo.

“Piden tu cabeza y dicen ‘ya es hora de renunciar’, yo no pido la cabeza de ningún periodista cuando hace una cagada, pero esto es normal pedir la cabeza de un entrenador, yo la verdad me fui feliz escuchar a la Tota, son las palabras que sentí toda mi vida y quiero apoyarlo”, agregó.

“Vi a la Tota Medina, pobre, siempre ven el vaso medio vacío, nosotros trabajamos en esto y vemos cosas que ustedes no ven, le doy toda la razón a lo que dijo. Se genera un clima de una antipatía tan grande con los técnicos que es difícil de manejar, son sabias palabras y lo entiendo porque me dedico a esto, no justifico la reacción, pero lo entiendo”, concluyó el técnico de Olimpia.

Esta no es la primera vez que Pedro Troglio tiene este tipo de palabras en una conferencia de prensa, incluso se le vio molesto hace unas semanas cuando quedó eliminado de la Copa Centroamericana y que incluso dijo que renunciaría en diciembre, así como cuando se le vinculó en Saprissa.