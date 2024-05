Olimpia sumó una nueva derrota en el Torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras, ahora fue ante Real España, el cual lo superó 1-0 en la ida del repechaje y que lo tiene en riesgo de continuar en el campeonato, algo que espera revertir según el entrenador Pedro Troglio.

Troglio fue claro en decir que no se hizo un mal partido, en especial en el primer tiempo, pero al final se cometieron errores como en los juegos anteriores y que costó el resultado, ahora se trabajará para darle vuelta a la serie el sábado y así continuar en la lucha por el título.

Su análisis de la derrota ante Real España

“Creo que hicimos un buen primer tiempo donde merecimos irnos en ventaja, generamos todas las situaciones de peligro en el primer tiempo, donde erramos mano a mano, prácticamente no se acercaron al arco. En el segundo tiempo cometimos dos equivocaciones que nos costaron dos manos a mano de las cuales una fue gol”, analizó.

“Nosotros en el segundo tiempo no tuvimos el mismo nivel que en el primero y terminamos en desventaja esta primera parte y lógicamente hay que darle vuelta el sábado en casa”, agregó.

Los fallos en defensa de Olimpia

“No nos patearon al arco en la primera parte, en el segundo tiempo hubo errores donde se perdían pelotas, yo recuerdo dos tiros al arco que fueron las dos que le dimos nosotros, jugando en la cancha de ellos, con toda su gente y te patean dos veces al arco, no creo que sea un problema defensivo, creo que si no estamos concretando las que tenemos, hay un desgaste importante en jugadores importantes, que se nota y se ve”, dijo.

“Todavía no está terminando, faltan 90 minutos, creo que podemos ganar de local sin problemas. A ver, no es normal, pero tampoco es bueno perder. Lo normal sería perder, ganar, no que los últimos seis partidos perdimos cuatro, claramente no es normal tampoco eso. No era normal lo otro ni tampoco esto, tenemos que ser un poco más parejos, pero bueno, no estamos bien, tenemos que concretar las que tenemos, estamos fallando demasiado, nos pasó con Victoria, Olancho, Marathón, estamos pagando los errores que cometemos”, finalizó.