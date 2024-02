Olimpia vs. Olancho FC: hora y canal para ver EN VIVO el partido | Liga Nacional de Honduras

Este sábado, Olimpia y Olancho FC se medirán en la 6ª jornada del Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras. Los tricampeones quieren alcanzar el liderato del torneo, aunque no dependen de sí mismos: están terceros, con 9 puntos, y los Potros, sextos con 6, quieren sumarse a la pelea en la parte alta quitándoles su invicto de 37 partidos.

Olimpia vs. Olancho: ¿Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido?

Olimpia recibirá a Olancho hoy, sábado 17 de febrero, a las 19:00 horas, en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés. Dicho compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de Deportes TVC, el nuevo canal de Claro (214 SD / 1214 en HD).

Olimpia vs. Olancho: ¿Cómo llegan los Leones?

Los capitalinos vienen de empatar 1-1 con Real España, que llegaba como candidato para cortar su invicto, en un clásico vibrante: lo más destacado fue sin dudas el gol olímpico de Edwin Rodríguez (53′), con el que los puso en ventaja hasta la aparición de Kennedy Rocha en el final.

“Me pareció un resultado justo por el trámite del partido (…). No nos sobra nada, estos son clásicos, con extremo calor, ante un muy buen equipo y lo único productivo es que no perdimos. Aunque nos hubiera gastado ganar, no hicimos los méritos”, aseguró Pedro Troglio post juego.

Olimpia vs. Olancho: ¿Cómo llegan los Potros?

El conjunto de Humberto Rivera, quien regresó al elenco olanchano para este torneo, de a poco va recuperando la forma. Recientemente igualó 0-0 con Lobos UPNFM, rival al cual subyugó pero, a pesar de los constantes embates, no pudo lastimar en el debut de Alex López, ex Alajuelense de Costa Rica.

Ahora, el mediocampista catracho visitará al equipo con el que debutó en la Liga Nacional. Allí, en Tegucigalpa, los Potros han obtenido un sólo triunfo —fue por 1-0, en octubre de 2022— y perdieron en dos ocasiones más, por lo que irán por el batacazo.

Olimpia vs. Olancho: último partido entre ambos

Olimpia y Olancho se vieron las caras por última vez el pasado 18 de octubre, en la fecha 13 del Apertura 2023. Aquel día, los Albos se impusieron 1-0 gracias al gol de Jerry Bengtson (78′) en el Juan Ramón Brevé.

