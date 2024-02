Carlo Costly dio a conocer hace unos meses que colgaría los botines y así pondría fin a su carrera futbolística, pero este domingo rompió las portadas al sorprender con la noticia que seguirá jugando a nivel profesional, confirmando su nuevo equipo para el Torneo Clausura 2024.

El mundialista catracho fue anunciado como nuevo elemento del Lone FC de la Liga de Ascenso del futbol de Honduras, institución a la que había estado ligado por última vez hace unos meses.

Su nueva etapa

El club de la liga de ascenso informó sobre los nuevos rostros para el campeonato, en el que sorprendió con la presencia de Costly que figuró con la camisola del equipo, así causar la sorpresa de propios y extraños.

“Soy un cabrón muy riguroso, tengo 40 años, pero quiero seguir jugando no sé porqué, me pican los pies por seguir jugando. De hecho, me levanto temprano para entrenar y me gusta esa alegría que llevo”, indicó Costly hace unos años y ahora en el 2024 sorprendió al hacer realidad esas palabras.

“Hasta el día de hoy me siguen picando los pies por patear un balón. Me siento bien realmente, parecía un cipote corriendo de aquí para allá y eso es bueno. Voy a jugar hasta que yo diga ‘ya no viejo, ya no doy para eso’. Hay veces que uno lo piensa, pero luego estás metiendo goles y el gusanito te dice que sigas”, agregó.

Su equipo

Lone FC es el club en el que Costly estuvo vinculado por última vez, sigue siendo dirigido por Carlos Chato Padilla. El equipo del departamento de Cortés juega en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y buscará ascender a la máxima categoría.

Carlo Costly es recordado por haber sido mundialista con la Selección de Honduras, así como haber sido el artífice del aztecazo en la eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2014.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.