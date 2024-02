Olimpia vs. Lobos UPNFM: a qué hora y dónde ver hoy el partido | Liga Nacional de Honduras

Club Deportivo Olimpia recibirá hoy a Lobos UPNFM por la 8ª jornada del Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras. Será un duelo súmamente especial para los Melenudos, pues están a 90 minutos de emular el histórico invicto de 40 partidos que forjaron en el fútbol catracho entre 1968 y 1970.

Además de este hito, también estará en juego el primer lugar del torneo: como Marathón y Real España perdieron sus respectivos cotejos, una victoria de los tricampeones desplazaría a Motagua, líder con 16 puntos. Aunque la Manada no se la pondrá fácil, ya que está urgida por salir de la zona de descenso directo.

Olimpia vs. UPNFM: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido

Olimpia y Lobos UPNFM se enfrentarán hoy, jueves 29 de febrero, a las 19:00 horas de Honduras (20:00 ET de Estados Unidos), en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa. Dicho cotejo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Deportes TVC, el nuevo canal de Claro. Estados Unidos: FOX Deportes

Olimpia vs. UPNFM: cómo llegan los Albos

El conjunto de Pedro Troglio sumó su partido número 39 como invicto —que empezó el 19 de marzo de 2023— en el clásico capitalino. El sábado, en el Nacional, supo cuándo golpear y terminó derrotando 2-0 a Motagua con los goles de Michaell Chirinos (44′) y Yustin Arboleda (89′).

Recordemos que el técnico argentino no estará presente en el juego con la UPN, ya que sigue sancionado por la Comisión de Disciplina. Y tampoco estará disponible el zaguero Jonathan Paz por acumulación de amarillas.

Olimpia vs. UPNFM: cómo llegan los Univesitarios

Los dirigidos por Ramón Maradiaga siguen sin carburar en el certamen. Con la reciente derrota 4-2 ante Victoria en un duelo directo por evitar el descenso —y en el que, para colmo, Jairo Róchez se fue expulsado—, llegaron a cinco encuentros sin conocer la victoria. De esta forma, se estancaron en 20 puntos y cayeron al último lugar de la tabla acumulada.

Sobe la posibilidad de quitarle el invicto a Olimpia, Maradiaga confirmó que no lo utiliza como motivación: “No pasa por la mente de nosotros eso del invicto, sólo hacer nuestro trabajo. No vemos el nombre del rival, sólo que son once contra once”, le dijo a HCH.

Olimpia vs. UPNFM: último partido entre ambos

La última vez que Olimpia y Lobos UPNFM se vieron las caras fue el 5 de noviembre, por la fecha 16 del Apertura 2023. En aquella ocasión, los Albos ganaron 3-1 gracias a los tantos de Jorge Álvarez, Jorge Benguché y Jerry Bengtson. Para la Manada descontó Justin Ponce.

