¿Olimpia o Marathón? Héctor Vargas lanza guiño a uno de los grandes de Honduras

El nombre de Héctor Vargas es sinónimo de historia en el futbol de Honduras debido a su gen competitivo y que lo ha llevado a ganar varios títulos de liga, por lo que siempre es candidato para tomar grandes retos, por lo que ahora que Olimpia y Marathón no tienen estratega no es la excepción.

Vargas rindió declaraciones a Diario Diez, en el que explicó las razones de su salida de Real Sociedad de Tocoa, pero también fue consultado sobre las ofertas que hay en la mesa, específicamente de los verdolagas, de quien se rumora está interesado en el regreso del argentino.

Se le ubica en Marathón

“Es porque fui campeón, fui el último campeón, el último que clasificó cuatro veces seguidas a Concacaf, es lo mismo que pasó con el Real España. En España cuando las cosas no funcionan… Metimos récord de liga, metimos finales”, dijo.

¿Volvería al equipo? Se le consultó: “Bueno, si me ofrecen trabajo, porque es parte de mi trabajo. No me han ofrecido. Ahorita estoy con la familia, tengo una hermosa familia que debo sostener”.

¿Por qué salió de Real Sociedad?

“El tema es que estaba muy lejos de la familia, el proyecto era intentar pelear en los lugares de privilegio, quizás no hay el gen competitivo que buscaba y preferí dar un paso al costado”, aseguró.

“Uno a veces hace el esfuerzo de estar lejos de la familia y no encuentra lo que se busca, es preferible esperar a alguien que realmente quiera competir, a mí me gusta pelear campeonatos”, concluyó.

