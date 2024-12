¿Se va? Andy Najar pone en alerta a todos en Olimpia

Olimpia se encuentra disputando las semifinales del Torneo Apertura 2024 de Honduras, en el que enfrentará a Olancho y buscará ponerse en ventaja en el global que actualmente se encuentra 1-1, siendo Andy Najar quien dejó claras las aspiraciones del plantel.

Najar se mostró optimista con lo que haga su equipo, pero también se le consultó sobre su relación contractual, tomando en cuenta que finaliza su vínculo, pero para sorpresa de todos dejó en duda su continuidad, sumando así una preocupación más aparte de lo futbolístico.

Andy Najar pone en duda su continuidad en Olimpia

“Sería lindo jugar una final contra Motagua, son clásicos lindos. Uno como jugador desea jugar clásicos y más en una final, pero lo más importante es que cerramos en casa, eso sería a un más lindo con nuestra gente. Sobre el contrato, veremos que dice Dios, esperamos que todo salga bien, si sigo o no, yo trataré de aportar siempre al equipo y hacer historia”, aseguró.

El partido contra Olancho

“Sí volvemos a recuperar lo que nos caracteriza como equipo, tenemos jugadores individuales muy buenos, sin estamos todos comprometidos sacaremos el partido adelante. Hay que reconocer que Potros tiene mucho la pelota, cada técnico tiene su estilo de juego”, inició diciendo.

“Dejamos de hacer cosas que hemos hecho, Olimpia es Olimpia. Aún teniendo la peor noche no nos pueden ganar, uno debe analizar ese punto. Ya se imaginan si Olimpia está en su mejor noche, no nos preocupamos, sí debemos analizar no tener el exceso de confianza, siempre respetando al rival y salir a la cancha de comerse a todo el mundo”, agregó.

Su opinión sobre los potros: “Nos gusta enfrentamos a equipos bueno, juega muy bien la pelota y eso hace muy bueno el partido. Motiva, será un partido bonito y esperamos ganar”.

