En medio de la algarabía por la consecución del Torneo Clausura 2023 frente a Olancho FC, una noticia sacudió a Olimpia y también a la Selección de Honduras: Óscar Boniek García anunció su retiro del fútbol a los 38 años.

El “Presidente” sufrió un desgarro el 25 de enero, en el triunfo 1-0 de los Merengues sobre Honduras Progreso. Desde entonces ha tenido tiempo de reflexionar y tomó la decisión de ponerle punto final a una carrera que comenzó en 2003, cuando debutó vistiendo los colores de Real Patepluma.

“Los compañeros me dicen que es una pena que no siga, porque me ven los entrenamientos y por la dinámica que muestro, pero después de la lesión a mitad de la temporada me costó recuperarme”, externó el volante.

Boniek García también contó que Pedro Troglio le pidió que continuara en el equipo por un tiempo más. Sin embargo, su decisión es firme y tampoco iba a modificarla una eventual mejora contractual luego de que platicara la situación con su familia, a la cual ahora le dedicará tiempo.

“Gracias a Dios nos despedimos de la mejor manera, quedando campeón. Estoy contento con la oportunidad que me dio Olimpia de poder irme (a Estados Unidos) y regresar. Agradecido con la presidencia y los aficionados que se portaron como lo que son, unos grandes”, añadió.

Además de jugar con Patepluma (2003-04) y Olimpia (2004-12 y 2022-23), Boniek García estuvo a préstamo en Marathón (2006-07) antes de forjar la otra mitad de su carrera en Houston Dynamo (2012-21), donde conquistó una US Open Cup en 2018. También fue subcampeón de la MLS 2012.