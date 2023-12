Este jueves, Romell Quioto dejó claro que no volverá a Club Deportivo Olimpia para el Clausura 2024. Después de varios días en los que la afición se ilusionó con su regreso al cuadro capitalino, el seleccionado de Honduras habló con la prensa y decidió ponerle fin a los rumores.

El ex delantero de CF Montreal tiene como prioridad permanecer en el extranjero, pero descartó un interés del fútbol turco: “Por los momentos debo esperar que pase el año, después analizaremos las ofertas que están llegando para tomar lo mejor. ¿Turquía? Eso fue más que todo un rumor. Estuvimos esperando algo real, de momento no hay nada”.

Respecto a las ofertas que sí han llegado, Quioto fue claro: “Hasta el momento, de la MLS no he recibido nada concreto. Solo de China, Irán y Arabia, también de otros lugares (…) Ir a Asia sería lo más probable”.

Según él, a pesar de tratarse de ligas de menor exposición, ir allí no lo alejaría de la Bicolor: “Al final si el técnico te quiere llamar no le importará dónde estas, siempre he tomado la decisión de estar en la selección”.

¿Qué dijo Romell Quioto sobre su vuelta a Olimpia?

“Para ser sincero, ya que la gente se está ilusionando bastante, me ven entrenando con ellos y todo… Yo soy de la casa, pero mi prioridad es seguir en el extranjero. De momento no tengo planes de firmar con Olimpia. Siempre me han mantenido las puertas abiertas, en el futuro si me toca regresar lo haré“, sentenció.

También se refirió a las figuras de los Melenudos que para él merecen salir al extranjero: “El ejemplo es Edwin Rodríguez, el mismo Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Carlos Pineda, son jugadores que demostraron que la Liga Nacional les queda pequeña. No es fácil ganar un campeonato invicto”.

¿Cómo le fue a Romell Quioto en 2023?

Quioto no tuvo el rodaje deseado en este 2023 a nivel clubes por culpa de las lesiones. En total, jugó 14 partidos con Montreal entre MLS y Canadian Championship: a lo largo de 871 minutos convirtió tres goles y dio una asistencia. Finalmente, la franquicia se quedó a las puertas de los playoffs. Y el hondureño se quedó libre luego de que su vínculo no fuera renovado.

