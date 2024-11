"No tengo opción": Romell Quioto destapa la verdad sobre Reinaldo Rueda y Honduras

Romell Quioto suma 9 goles en lo que va de la campaña de Al-Arabi SC de la segunda división de Arabia Saudita, unos números que no tiene ningún otro delantero de la Selección de Honduras. Sin embargo, a pesar de su destacada actuación, ha sido excluido de las últimas convocatorias.

Luego de la eliminación de Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf, el entrenador Reinaldo Rueda confesó lo siguiente sobre el delantero:“Yo fui claro con Romell, cuando logre un gran nivel y crea que es necesario para la Selección, no podemos vivir del recuerdo ni de los nombres, cuando compita en una liga de alto nivel y haga la diferencia”.

Sin embargo, según Quioto, sus actuaciones en la liga saudí no son la verdadera razón de su exclusión del equipo nacional. Y en las últimas horas ha decidido hablar abiertamente sobre la situación.

Romell Quioto rompió el silencio sobre Reinaldo Rueda

“He tenido comunicación por teléfono en alguna ocasión. Siempre en un tono de respeto. Es evidente que no tengo opción de regresar con este cuerpo técnico actual”, fue lo que dijo Romell Quioto en una entrevista exclusiva con Diez en las últimas horas.

ver también ¡Sin piedad! Carlos Pavón arremete contra Romell Quioto por su polémica con la Selección de Honduras

Y agregó : “Está claro que el hecho que yo esté en esta liga no es la razón principal. Ya se encargó el profesor de dar sus razones hace poco. Yo he pedido disculpas en privado al profesor varias veces. Lamentablemente esas disculpas no han sido suficientes y es un hecho que no va a contar conmigo”.

Publicidad

Publicidad

También se refirió a la declaración de Rueda que argumentaba no convocar por jugar en Arabia Saudita: “Está claro que ese no es el motivo. Ya él lo dejó claro. Lamento mucho no poder aportar mi estado actual de juego en beneficio de la Selección. Pero eso es algo que está fuera de mis manos”.

ver también Un histórico de Honduras pide el regreso de Romell Quioto a la Selección de Honduras

Por último cerró: “Cometí un error, lo acepté, me disculpé. Pero creo que mi carrera habla por sí sola, mi compromiso con la Selección nacional no puede verse empañado por un error puntual. Tengo una carrera muy larga fuera del país, y a nivel internacional y eso nadie lo puede menospreciar”.

Publicidad

Romell Quioto no es tenido cuenta en Hondruas.