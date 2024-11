Un histórico de Honduras pide el regreso de Romell Quioto a la Selección de Honduras

La Selección de Honduras está a menos de dos semanas de enfrentar a México por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, por lo que es cuestión de tiempo que Reinaldo Rueda de a conocer su lista de convocados, en la que seguramente no estará Romell Quioto.

ver también ¡Golazos! Romell Quioto marca doblete en Arabia Saudita e incluye dedicatoria especial a Demetri Gordon

El romántico ha sido marginado desde hace un año de la H, luego de cometer un acto de indisciplina, esto según palabras del entrenador Reinaldo Rueda, pero tras el tiempo transcurrido el histórico Emilio Izaguirre habló del tema y espera que se pueda solucionar el tema de Quioto

Emilio Izaguirre pide el regreso de Romell Quioto

“Son cosas personales del cuerpo técnico, manejan ya cosas internas, no sé lo que pasó si hubo indisciplina o algo, no puedo decir nada. En realidad no he hablado con Quioto sobre el tema ni con el cuerpo técnico, ya son decisiones técnicas”, inició diciendo.

“A nosotros nos tocó igual, Carlos Pavón y Rambo de León pasaron por lo mismo y después el mismo grupo habló por ellos porque los ocupábamos, el mismo grupo le habló al profe Rueda y volvieron, pero ya es cosa del grupo y ahí no tiene nada que ver el cuerpo técnico, ahí los jugadores que estén que traten de ver quién en el que lo apoya”, opinó.

¿Cómo analiza el partido de Honduras vs México?

“Un partido bravo, de muchas emociones, mucho carácter. Tengo muy buena relación con el profesor Reinaldo Rueda y con casi todos los jugadores, yo creo que depende de ellos estar compactos porque México le agarra la pelota y no se la da a nadie”, comentó.

Publicidad

Publicidad

“Creo que nuestra Selección tiene que acomodarse a eso lo más rápido posible, a jugar intenso, a correr, a meter porque la ayuda de la afición que estará va estar cerquita y eso va a ayudar, pero si ellos no saben manejar los tiempos y estar a mil concentrados van a sufrir”, concluyó.