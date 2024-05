La razón por la que Rigoberto Rivas pidió no ser convocado a la Selección de Honduras

Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección de Honduras, dio a conocer la convocatoria para los partidos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en el que sorprendió la ausencia de Romell Quioto, pero también la de Rigoberto Rivas, quien había sido un habitual en los llamados.

El delantero catracho había sido un elemento bastante regular con el Hatayspor de Turquía, siendo una de las piezas fundamentales para conseguir resultados positivos, por lo que se esperaba que pudiera ser una de las piezas de Rueda para los encuentros.

La razón por la que no fue convocado a la H

Rigoberto Rivas no fue convocado por el técnico de los hondureños, la duda permanecía, pero se aclaró que fue por pedido del mismo futbolista quien hace unos días fue notificado que no seguiría formando parte del club turco, golpe anímico que lo afectó y que no lo tiene bien anímicamente.

Ante esto, Rivas se comunicó con Reinaldo Rueda, pidiendo que no lo convocara para los encuentros versus Cuba y Bermudas, pues él no se sentía en óptimas condiciones para ser parte de los juegos, en especial en el aspecto anímico.

Los números de Rigoberto Rivas

El hondureño tuvo una buena temporada con los turcos, en el que fue parte de 29 partidos en los cuales anotó cinco goles y dio cuatro asistencias, esto a pesar de que su regularidad se vio mermada debido a una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo.

Ahora el entorno de Rivas y el mismo futbolista están en busca de otro destino en el que se tiene como prioridad seguir en Europa y no se descarta que sea en Turquía donde ya se ha logrado hacer una imagen.