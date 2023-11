La fuerte crítica de David Faitelson a la selección: “Honduras no existe”

Honduras tendrá una durísima tarea al enfrentar a México en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. La próxima fecha FIFA contará con un partido en suelo hondureño para completar el equipo clasificado en el estadio Azteca.

Está claro que la selección hondureña no parte como favorita, pero el presente mexicano tampoco es tan bueno. Aun así, el periodista David Faitelson volvió a criticar fuertemente a Honduras en su cuenta oficial de X.

Faitelson escribió un mensaje bastante polémico acerca de la convocatoria de su selección nacional: “Llame a quien llame Jaime Lozano, México debe ganar el boleto a la Copa América… ¡Por Dios! Si Honduras no existe…”

Faitelson ya había sido muy duro con la selección hondureña

El mediático tomó la ruta de las redes sociales para criticar duramente a la selección mexicana. Sin embargo, en esa serie de posteos aprovechó también para desestimar las posibilidades de los hondureños.

Pero eso no fue lo único que comentó acerca de la eliminatoria entre estos equipos. Hace algunos días también había sido muy explícito acerca de las posibilidades que le ve a Honduras en una entrevista con el segmento periodístico Diez.

“Con el fútbol que ha demostrado Honduras no le alcanza ni el Morazán ni el de Tegucigalpa, ni tampoco en la luna o Marte. La generación de Honduras no me gusta. Los resultados que hemos visto en los últimos torneos. Fracasó ahora en los Juegos Panamericanos, Copa Oro, eliminatoria.”

Además de ver imposible la clasificación de Honduras, dejó entrever que la situación tampoco es favorable. Aun así, la selección intentará callar voces, al menos en la ida a disputarse el próximo viernes.