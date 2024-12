La drástica decisión de Celtic de Glasgow con Luis Palma que podría definir su futuro

Luis Palma está viviendo un verdadero calvario en Celtic de Glasgow y parece que su continuidad está definida debido a la poca confianza que tiene del entrenador Brendan Rodgers, en especial con la decisión que se tomó antes del encuentro contra el Hibernian por la Premier League de Escocia.

Hace unos días Rodgers declaró que el Bicho sigue teniendo su confianza, esto a pesar de que lo ha marginado, pero fue claro en decir que su nivel debe crecer y en esta ocasión nuevamente no le tembló la mano para dejarlo fuera de la convocatoria.

La reacción de Luis Palma

Unos 40 minutos antes de que iniciara el Celtic vs Hibernian, donde Brendan Rodgers no lo convocó, Luis Palma subió una historia de Instagram donde aparece él viendo el televisor en lo que parece su apartamento y con su termo de mate, el cual tiene los logos del Vida, el Aris Salónica, pero ninguna señal del equipo escocés.

Medios británicos aseguran que el Bicho está en el radar de equipos de la MLS que buscan ficharle a como dé lugar este mercado de invierno. Además, también se ha hablado que podría ser parte de un club de la Liga de Grecia, en la cual ya cuenta con experiencia.

De momento, Palma se ha mostrado renuente a dejar el Celtic, no obstante, si su situación no cambia podría pensarse su salida, incluso no ha tenido una reacción oficial sobre la situación que vive en Escocia.

Luis Palma jugó por última vez en la Scottish Championship el pasado 30 de octubre y desde entonces no ha sumado ningún minuto con los Hoops en el campeonato local.

