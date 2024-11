Increíble: Luis Palma sorprende con una decisión repentina tras su inactividad en el Celtic

Luis Palma, una de las principales figuras que tiene la Selección de Honduras que dirige el entrenador Reinaldo Rueda, sigue siendo relegado en el esquema del Celtic de Escocia. En la última fecha de la UEFA Champions League no logró sumar minutos en lo que fue el empate ante Brujas.

Esta situación no ha caído del todo bien para el futbolista de 24 años. Esto se debe a que, en las últimas horas, tomó una particular decisión que no pasó desapercibida para los aficionados de Honduras, quien siguen de cerca la carrera de Palma.

Luis Palma toma por sorpresa a Honduras y al Celtic

Luis Palma ya había demostrado su descontento con el Celtic: en la última fecha de campeonato, partido en el que no fue convocado, compartió en su cuenta de Instagram estar viendo la final de la Copa Sudamericana en vez de a su equipo en la Liga de Escocia.

Y recientemente tomó otra decisión que no pasó desapercibida en Honduras. Esto se debe a que borró de su perfil de Instagram que era jugador del Celtic, lo que ha generado incertidumbre sobre la carrera del talentoso extremo.

De momento, Palma solo ha podido jugar cuatro partidos en la temporada, uno de titular y tres de cambio, que le han permitido jugar 98 minutos en el torneo local. A diferencia de la temporada pasada, donde vio acción en 28 partidos, sumó 1487 minutos y anotó siete goles.

Este movimiento sugiere que Palma está dispuesto a encontrar un equipo donde pueda tener más minutos en el campo y continuar su desarrollo profesional. Su talento y habilidades siguen siendo muy valorados, y es probable que no le falten pretendientes dispuestos a ofrecerle un lugar en sus equipos.

Luis Palma tomó por sorpresa a los aficionados de Honduras.