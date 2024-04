El nombre del entrenador Héctor Vargas es sinónimo de historia en el futbol de Honduras y actualmente no tiene club, es por eso que ante la mala situación de varios clubes comienza a rondar los rumores que pueda volver a estar en la Liga Nacional, específicamente para el final del Torneo Clausura 2024.

El León de Formosa es uno de los estrategas más ganadores del campeonato catracho, es por eso que cualquier club que se interese en sus servicios sería un lujo que pocos se pueden dar y así buscar mejorar su rendimiento en lo que queda de la temporada.

Sus opciones de regresar

Fue el periodista Leonel Paz que habló del futuro de Héctor Vargas, según dio a conocer por el momento su carpeta se encuentra en tres equipos de la Liga Nacional de Honduras, que no la están pasando bien y estarían analizando hacer un cambio en el banquillo de manera inmediata.

Aunque no confirmó cuales son los equipos interesados, mencionó que uno de ellos ya tuvo a Vargas en el banco e incluso cuando se dio su salida en esa ocasión fue en buenos términos, por lo que no se vería con malos ojos que se diera su regreso.

Sus anteriores clubes

Héctor Vargas se encuentra libre desde la primera semana de marzo, cuando finalizó su relación contractual con Zacapa de Guatemala, donde no tuvo los resultados esperados y esto se vio acompañado del mal manejo del club que le imposibilitó tener un mejor trabajo, es por eso que decidió salir.

En Honduras estuvo por última vez con Victoria, también con Vida, Real España, Marathón y Olimpia, siendo en estos dos últimos donde logró llenar su palmarés al ganar todos los títulos nacionales.

