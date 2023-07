La llegada de Lionel Messi al Inter Miami ha revolucionado a toda la plantilla. Uno de los integrantes de este equipo es el futbolista estadounidense-hondureño, David Ruiz. El legionario catracho explicó sobre como son tanto el astro argentino y Sergio Busquets en la intimidad del vestuario.

“Han sido días muy bonitos, tener a jugadores como Busquets y Messi es una bonita experiencia y privilegio. Ha sido muy bonito y estoy tratando de aprender lo más de ellos. Mis padres están contentos obviamente, me dijeron que aprenda de ellos que han sido jugadores que han jugado en lugares mayores que ellos como en Europa“, comenzó declarando en la entrevista que dio con Deportes Total.

Luego, contó como es entrenar con ellos: “Yo estoy viéndolo cómo juegan, qué es lo que hacen diferente y hablo con ellos un poco sobre cómo juegan, son cosas que me están ayudando. De Busquets me ha sorprendido la forma en cómo se comunica y le sabe hablar a la gente, sobre ordenarlos, cómo posicionarse, cuándo estar, cuándo no, siempre le habla a uno“.

Y agregó: “Han sido muy buenas personas, son muy humildes, se les puede hablar, no son como una persona a la que no se le puede hablar, no ha sido tanto, porque tampoco quiero hacerlos sentir de mala manera. Más he hablado con Busquets y sobre lo mismo de cómo pararnos cuando estamos atacando o defendiendo“.

Para finalizar, contó que habló de la Bicolor con el argentino y sobre el encuentro que tuvieron en la previa al Mundial: “Sí, con Messi he hablado de dónde soy, cosas así. Sí, estábamos hablando de cuando jugó contra Honduras en septiembre. Todo bien con él”.