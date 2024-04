David Ruiz está dando de que hablar con Inter Miami, hace unos días lo hizo de manera negativa cuando fue expulsado en el duelo ante Monterrey por la Copa de Campeones de la Concacaf, pero ayer se lavó la cara luego que fuera una de las figuras en el empate 2-2 contra Colorado Rapids.

A pesar de ver la tarjeta roja contra los rayados a mitad de semana, Gerardo Martino le dio la confianza al hondureño para que volviera a ser titular con el equipo, aunque esta vez lo hizo como lateral por la derecha y respondió de gran manera al dar una asistencia.

Tras el partido, Martino fue cuestionado sobre la situación de Ruiz, en el que no dudó en defenderlo tras la tarjeta roja que vio en la Concacaf, justificándolo por dicha acción y al mismo tiempo dando la razón por la que confió en él para que volviera a estar en el armado inicial.

Las palabras de Gerardo Martino

“No es desconcentración, solo mala lectura de juego. Existe una palabra y es la experiencia, que no se compra, evidentemente tiene que ver con el aprendizaje en los partidos, por eso armamos el plantel, que lamentablemente no podemos gozar completo, pero no tenemos gente con más experiencia”, dijo.

“Cuando se apresuran los tiempos de chicos de 20 años, no es bueno. Tenemos mucha gente lesionada, hoy armamos un equipo nuevo”, finalizó el estratega.

El jugador de Honduras está ganando terreno poco a poco con Miami, ha visto actividad en siete de los ocho partidos de lo que va de la MLS. Además, de también tener minutos en tres juegos de la Copa de Campeones de la Concacaf, aunque se perderá la vuelta de los cuartos de final ante Monterrey luego que fuera expulsado.

