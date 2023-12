Diego Vásquez lanzó una fuerte crítica al trabajo del árbitro en el Motagua vs Marathón

Diego Vásquez, técnico de Motagua, habló tras eliminar a Marathón en las semifinales del Torneo Apertura 2023 de Honduras, en el que no se limitó en decir nada contra el arbitraje, luego que no le pareciera su desempeño y que a su juicio pusiera en riesgo su clasificación.

Vásquez tildó a Selvin Brown de localista y que su trabajo fue un desastres en especial por su manejo en el cierre del encuentro, donde le sancionó dos penales a los verdes y a su punto de vista uno no era.

¿Qué opina de la clasificación?

“Clasificamos bien, el partido lo manejamos bien. A partir de la expulsión y el regalo de Selvin, la verdad que es un desastre, porque a partir de allí se complicó porque todas las pitaba a favor de Marathón. Me deja mucho que desear el árbitro, pero estoy contento por el pase, tenía que haber sido más tranquilo, sabíamos que debíamos pelear contra todo, lo de Selvin no es tema menor”

¿Qué opina del arbitraje

“Sentí que era totalmente injusto sufrir así en los últimos minutos, lógico estábamos replegados por el hombre menos y el árbitro que nos pitaba todas en contra. Teníamos el penar que nos pitara un penal más. Se vio muy pésimo el arbitraje, no es la manera de dirigir un juego. Dicen que no hay que hablar de los árbitros, pero la gente de Marathón habló antes y ahora tuvieron mucha ayuda, lo que no tiene que pasar”

Sobre el árbitro Selvin Brown agregó

“Si lo miran, fue un desastre. Regaló el primer penal, después una expulsión dudosa, algunas faltas las cobraba al revés. Fue demasiado localista e imparcial”.

Diego Vásquez regresó a lo grande al banquillo de Motagua, desde su contratación ha logrado llevar al equipo del repechaje a la final y en la que buscará romper la hegemonía de Olimpia.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.