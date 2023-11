La contienda futbolística entre Honduras y México en la Liga de Naciones aún sigue generando comentarios. En esta ocasión, el reconocido periodista deportivo mexicano David Faitelson ha dado un giro en su postura frente a las reacciones suscitadas por el arbitraje de Iván Barton en el Estadio Azteca.

Conocido por su estilo polémico y opiniones contundentes, el periodista mexicano se pronunció inicialmente ante las críticas hondureñas tras el partido de vuelta que determinó la clasificación mexicana a la Copa América. Sin embargo, en un inesperado cambió, el reportero ha modificado su enfoque, reconociendo la influencia del arbitraje en el desenlace del encuentro.

En su participación en TUDN, Faitelson señaló la evidente incidencia del arbitraje de Iván Barton en el desarrollo del partido, describiéndolo como “premeditado” y sugiriendo un claro apoyo hacia la selección mexicana por parte del colegiado salvadoreño.

¿Qué dijo David Faitelson sobre el arbitraje de Iván Barton?

Sobre la labor de Iván Barton, David Faitelson declaró que fue parcial a favor del conjunto norteamericano para que no queden afuera: “Un arbitraje muy premeditado, un arbitraje muy de Concacaf para apoyar a la selección mexicana”.

A pesar de este reconocimiento, Faitelson no eximió de críticas al equipo dirigido por Jaime Lozano, especialmente por su desempeño en el partido de ida, donde Honduras se impuso 2-0 en el Estadio Nacional Chelato Uclés con goles de Choco Lozano y Bryan Róchez.

“México en el Nacional tuvo una actuación terrible, no hubo fútbol ni tampoco tuvo emoción o empuje, de las peores exhibiciones de la historia de la selección”, analizó el periodista sobre el nivel del equipo azteca en la serie contra los hondureños.

¿Qué había dicho antes David Faitelson sobre el arbitraje de Barton?

Pese a que ahora asegura que Iván Barton ayudó a México, David Faitelson había dicho en su momento: “Es evidente la impotencia hondureña de verse alcanzado en el último segundo. No hay foul, no hay tiempo de más y no hay robo…”.

