Este viernes 14 de abril tomó lugar el tan esperado sorteo de las clasificatorias y la fase de grupos de la Copa Oro 2023. Este se realizó en el imponente SoFi Stadium de Inglewood (California), uno de los escenarios en que se desarrollará esta competición entre el 16 de junio y el 16 de julio. Todos los países latinos de Centroamérica estarán presentes en esta edición, algo que resulta histórico ya que es la primera vez.

Honduras no está exento de lo mencionado. La H han obtenido su pasaje tras evitar el descenso en el Grupo C de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde concluyeron en segundo lugar tras dos triunfos y dos derrotas. Acabaron por encima de Curazao (relegado a la Liga B) pero por debajo de Canadá (que accedió al Final Four).

Los catrachos integraron el Bombo 3 en la distribución aleatoria de las zonas, que contó con la participación de Víctor Montagliani, presidente de la entidad que regula el deporte rey en casi todo el continente americano (excepto 10 países de Sudamérica). También se pudo ver a los directores técnicos de los 27 combinados que verán acción, incluidos los seis de la Uncaf hispanohablante.

Copa Oro 2023: ¿Cómo quedó el grupo de Honduras y contra quiénes juega?

Grupo B:

México

Haití

Honduras

Qatar

El sistema es el mismo que se viene empleando desde 2019: los dos mejores de cada sector avanzarán a los cuartos de final, mientras que para el otro par se acabará su incursión. ¿Logrará Honduras superar esta etapa y adentrarse en la de eliminación directa?