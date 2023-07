Alfredo Mejía destruyó a Diego Vázquez: "No generaba confianza"

Ya con el anuncio de Reinaldo Rueda como nuevo entrenador de la Selección de Honduras, Alfredo Mejía dio una entrevista y se refirió al ciclo anterior en la Bicolor. El referente catracho destrozó a Diego Vázquez y su trato con los futbolistas.

En conversaciones con Diario Diez, el futbolista de 33 años reveló que muchos de sus colegas no aceptaban las convocatorias por la presencia del entrenador argentino. Además, contó que el ambiente cambió totalmente desde que se conoció la llegada del estratega colombiano.

“El entrenador anterior no generaba esa confianza con el jugador y es difícil. Es hablarlo de cara. Había jugadores que no querían y cómo es posible que un jugador no quiera venir a la Selección“, comenzó declarando Alfredo Mejía sobre la situación que se vivió con Vázquez.

También se refirió a los problemas extrafutbolísticos de alguno de sus compañeros: “Hay que ver el problema. Hay que ver por qué surge la indisciplina. Si el jugador no está contento con el entrenador, no hay que ocultarlo. No es lo mismo que se ponga al profesor Reinaldo Rueda“.

Para finalizar, cerró: “Es que era imposible crear comunión. Ahora hay que ver con los jugadores la disposición, se va a sentir, se siente, se vive. Estamos a la espera porque las condiciones serán diferentes. El entrenador anterior dijo que todos los jugadores tenían las puertas abiertas, era mentira“.