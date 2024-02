Alberth Elis se ha convertido en uno de los legionarios más regulares del futbol de Honduras. Actualmente está vinculado con el Girondins de Burdeos de Francia,en el que espera lograr ascender a la Primera División, aunque en una entrevista a Diario Diez mencionó que aún mantiene su sueño de jugar para el Chelsea.

Desde hace años La Panterita habló de sus sueños en su carrera futbolística, en una ocasión mencionó que tenía la ilusión de ser parte de los Blues de la Premier League. A pesar del tiempo, el jugador no renuncia a esa posibilidad por lo que seguirá trabajando para que se le presenten más oportunidades.

¿Alberth Elis sigue ambicionando cosas grandes en Europa?

Creo que ese es mi sueño, seguir en el máximo nivel y trascender aún más. Es por eso que me exijo en cada entrenamiento. Así como están las cosas no sé qué podría pasar en uno o dos años.

¿Todavía tenés la ilusión de niño de jugar en el Chelsea de la Premier League?

Es un sueño de niño y esos no se deben perder nunca. Uno lucha por lograr esos objetivos. No sé qué puede pasar, pero lo que importa es trabajar para estar listo el día que lleguen esas oportunidades.

¿Has estado cerca de llegar a una de las tres ligas top del mundo: Inglaterra, España e Italia?

Tuve una propuesta escrita y muy seria de la liga española, pero al final no se ha dado.

¿Cómo estás viviendo esta temporada con el Burdeos?

No ha sido fácil esta temporada para todo el equipo, pero esto es fútbol, estamos trabajando fuerte para tratar de mejorar en cada partido. El club es de mucha historia en Francia y no está acostumbrado a estar en segunda división. Vamos a buscar el ascenso; sin embargo, no está sencillo, eso sí, que mientras matemáticamente sea posible vamos a intentar.

Elis está cumpliendo su tercera temporada en el Burdeos, en el que estuvo a punto de salir en enero para ir a la MLS, pero por diferentes motivos decidió seguir y así pelear por continuar en el viejo continente.

