En la mañana de ayer, Wisdom Quaye recibió un duro revés. La FIFA reveló a través de un comunicado que el futbolista del Real España fue suspendido por 18 meses tras dar positivo de clostebol, sustancia detectada en el control antidoping que se le realizó el 2 de febrero, luego del juego entre Honduras y Estados Unidos por eliminatorias. Por lo que decidió hablar con los medios en rueda de prensa para pronunciarse luego del castigo.

"En estos momentos difíciles no tengo nada que reprocharle a Dios, sé la persona que soy y no debo bajar la cabeza ante nadie. Me tocó a mí y es para que los demás jugadores tomen conciencia. Todo está claro, fue una crema que utilicé en mi ignorancia y no pensé que me iba a afectar de esta manera. Ya sucedió y ahora toca afrontar las cosas. Me voy a levantar, me voy a sacudir y voy a seguir adelante", comentó el futbolista de 24 años.

"Muy agradecido con esta gran institución que es Real España. No me han dejado de la mano desde el día uno. Me han apoyado en todos los sentidos, tengo que agradecerles a ellos más que a nadie", aseguró Quaye. Según Elías Burbara, presidente del club, cuando la FIFA notificó al jugador contrataron a una firma de abogados en Europa, que logró bajar la sanción: se creía que serían 4 años y finalmente volverá el 1 de agosto de 2023.

Quaye también se refirió a su descargo en redes sociales: "Resulta que ahora soy un drogadicto cuando en mi ignorancia lo único malo que hice fue aplicarme una pomada para cicatrizar una herida", reza parte del texto. "Sentí la necesidad de hacerlo porque muchas veces se argumenta sin siquiera conocer a la persona. Quise dejar ese énfasis allí porque no tengo que andarle agachando la cabeza a nadie ni ocultarme", dijo.

Doping de Quaye: línea cronológica de los hechos

Javier Delgado, Director Deportivo del club, explicó: "Esto se dio en el primer juego de final ante Olimpia. En el primer tiempo, Quaye recibió un codazo de Eddie Hernández que dejó una herida en su rostro. Fue atendido por el cuerpo médico del club, pero al 42' abandonó el juego. Se le trató, pero con el paso del tiempo no hubo mejora. Estaba preocupado por la cicatriz tanto que no pudo jugar en el segundo choque. Se vinieron las vacaciones y siguieron las molestias".

"Por tal razón, el jugador tomó la determinación de ir a una farmacia y automedicarse. Compró un medicamento que contenía clostebol para ayudar a cicatrizar y que está incluido en la lista de sustancias prohibidas. Luego vino la convocatoria a la 'H' y ahí se hizo la prueba doping. Wisdom estuvo en la muestra de tomas y salió positivo. El 21 de marzo fue la apertura de la prueba B y el 5 de abril se nos dijo que esa misma prueba estaba positiva. Pero quedó claro que no fue algo para mejora de rendimiento, sino para ayuda del la herida", concluyó.

Burbara también aseguró que "en Real España no ha jugado ningún jugador dopado. Como entidad seria tenemos los controles al cien y no hemos ni vamos a infringir ningún reglamento. Está claro en qué partido se lesionó. Desde entonces no volvió ni siquier a entrenar con el equipo (...) Hoy hacemos esta conferencia y no en febrero porque el doping fue en un partido eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA. Es jurisdicción de la FIFA".