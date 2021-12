Diego Vásquez, entrenador de Motagua, no dudó en decir que su equipo intentará buscar anotar la mayor cantidad posible en el juego de hoy ante Forge, en la vuelta de las semifinales de la Liga Concacaf, que se encuentra con un empate a dos pero que en la ida tuvo una ventaja de 2-0 y la dejó escapar, algo que el argentino espera no se vuelva a repetir.

"Enfrentamos este partido con muchas ganas, mucha ilusión y poder pasar el día de mañana (hoy) a la final nosotros. Siempre hay detalles, para esto te falta tiempo. Hay mecanizaciones en la cancha que uno quiere mejorar. Uno no puede estar en todo: el exceso de análisis causa parálisis, entonces tratamos de tener equilibrio. Tenemos casi todo listo", dijo Vásquez.

"Lógicamente que estamos empatando y la diferencia de goles nos favorece a nosotros (empataron 2-2), esperemos estar muy bien, estar mejor que el Forge FC y tratar de atacarlo, hacerle goles como siempre lo hace Motagua. Si lo hizo en Canadá, lo podemos hacer acá. A mí me gustan los equipos que tengan equilibrio, con mucha gente en el área, con mucho ataque, sin descuidarse en la totalidad: atacar y estar bien parado", analizó.

Acerca de cómo afrontar el juego comentó: "Con la experiencia que dices que tenemos, todos los momentos cambian, hay algunos jugadores que todavía mantenemos en el plantel que no son muchos. Toda esa experiencia sirve cuando la tienes que aplicar y ese es nuestro trabajo, estar atentos, darle herramientas a los jugadores para que la apliquen en el campo".

"Nos cayó un gol en el minuto 90 y ese no es un problema táctico, eso fue que no supimos manejar los tiempos. Me parece que el equipo en la parte táctica estuvo bien aplicada y por más de 80 minutos mantuvo el cero y estábamos ganando 2-0. Pudimos cerrar bien, no tiene que ver con lo táctico, tiene que ver con el manejo del juego y los tiempos que nos faltó oficio para mantener la diferencia", finalizó Vásquez.