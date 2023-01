Romell Quioto habló de su futuro con CF Montreal y no asegura su continuidad.

El delantero hondureño Romell Quiotofue entrevistado por TVC, en el que fue consultado sobre su futuro con CF Montreal y en el que aseguró que termina contrato, pero ahora está enfocado en la actual temporada de la MLS y luego analizará su continuidad, por otra parte, también envió un mensaje a su compatriota Denil Maldonado que acaba de fichar por Los Ángeles FC.

“Gracias a Dios estamos en un nuevo año, ya nos toca incorporarnos al equipo con nuevas expectativas y esperando que podamos tener una buena temporada”, fueron las palabras que dio el Romántico quien fue uno de los últimos elementos en unirse a los entrenamientos de los canadienses.

“Va a ser importante mantener siempre ese nivel, eso es lo que uno como jugador quiere, el año pasado tuve una buena cuota de goles, el equipo hizo una buena temporada y ojalá que este nuevo año nos pueda ir bien”, agregó sobre repetir o mejorar su rendimiento del año pasado en el que hizo 15 anotaciones.

Por otra parte, habló sobre su futuro con el club: “Tengo contrato con el equipo hasta final de temporada, luego de ahí vamos a ver qué pasa. Para ser sincero no (no ha recibido ofertas), me quiero mantener enfocado toda esta temporada con el equipo y a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir viendo qué es lo que pasa”

“Estoy muy contento por él (Denil Maldonado) porque se le ha dado la oportunidad de poder salir y ojalá le pueda ir bien. Ojalá se pueda acoplar rápido al equipo”, finalizó el delantero acerca de la llegada de su compañero de Selección Nacional al LAFC.