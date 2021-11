Real España vs. Vida será el duelo decisivo de la fecha 18 del Apertura 2021 de Honduras. Entérate a qué hora y por qué canal de TV verlo EN VIVO y EN DIRECTO.

Real España vs. Vida: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la fecha 18 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras

El final de las vueltas llegó. Y Real España vs. Vida -ya con el pase asegurado a semifinales- se enfrentarán en la 18ª jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras para dirimir quién se queda con el liderato. La Máquina marcha segunda en la clasificación con treinta y cico puntos, uno menos que los Cocoteros, la gran sorpresa del campeonato. Para este cruce no podrán contar con algunos de sus futbolistas, que fueron convocados por el "Bolillo" Gómez para la doble fecha de las Eliminatorias Concacaf.

Real España vs. Vida: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se disputará el martes 9 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y se podrá ver por Tigo Sports .

Real España vs. Vida: cómo llegan los locales

"A mí me gusta trabajar para ser campeón. Desde que llegué a Real España el objetivo ha sido ese", le dijo Raúl Gutiérrez a Diario Diez. El mexicano llevó a los Catedráticos a una semifinal la temporada pasada, pero esta vez quiere replicar lo hecho hace cuatro años, cuando vencieron a Motagua en la final (3-2 en el global). Para enfrentar a Vida no estarán "Buba" López y Kevin Álvarez. Aunque llegan animados: no pierden hace siete juegos y le ganaron 4-1 a Honduras Progreso en el útimo. Deben ganar o empatar para asegurar la segunda plaza; de lo contrario, un gane de Olimpia -o Motagua si caen los albos- los desplazaría.

Real España vs. Vida: cómo llegan los visitantes

Cuando Fernando Mira llegó a los Rojos, lo hizo como parte del equipo de trabajo de Membreño. Pero cuando asumió como estratega luego de la renuncia de este, comenzó a iusionar a la afición de Vida al punto de que ahora sueñan con su tercer título luego de treinta y ocho años. Sin Roberto López y Luis Palma, los Cocoteros irán a San Pedro Sula a quedarse con la cima. "Estoy contento y todo el mérito es para el trabajo diario de los jugadores, ellos han mostrado su calidad", expresó Mira hace un tiempo. Su oncena le ha respondido: no pierden hace ocho fechas y en la última derrotaron 3-1 a Platense.

Real España vs. Vida: último partido entre ambos

La última vez que Real España y Vida se vieron las caras fue en la jornada 7, que se jugó el 4 de septiembre. Aquel día, los Cocoteros vencieron 1-0 la Máquina gracias a la anotación de Luis Tejeda, el actual goleador del torneo con 11 goles.