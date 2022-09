Alberth Elis ha sido uno de los protagonistas en los últimos minutos del mercado de fichajes en Europa, en donde todo Centroamérica ha estado pendiente de su situación. El actual futbolista del Girondins de Burdeos de la Ligue 2 de Francia ha tenido intenciones de marcharse del club para tener una nueva experiencia en el Viejo Continente.

Hace unos días, el Diario L’Equipe de Francia, dio a conocer que las intenciones de Burdeos serían de no soltar al delantero hondureño, pese que en las últimas horas se han presentado varias ofertas por el jugador, aunque estas no han sido aceptadas porque no cumplen con las exigencias económicas. Desde Inglaterra y España, se esperaba el próximo movimiento de Alberth Elis.

Definido el futuro de Alberth Elis en Europa

De manera oficial y con el mercado de fichajes europeo finalizado, Alberth Elis no se moverá del Girondins de Burdeos. Una de las propuestas más amigables era la del Valladolid desde España, colocando 3.7 millones de Euros por el hondureño, pero esto no convenció al equipo francés.

Recordemos que Alberth Elis marcó 9 goles en su primera temporada con el Girondins de Burdeos, luego una lesión en una de sus rodillas que lo mantuvo alejado de las canchas varias meses. En ese proceso, el equipo descendió a la Segunda División y nada volvió a ser igual. De esta manera, el atacante catracho al menos hasta el 2023, seguirá vinculado al Girondins de Burdeos.