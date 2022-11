Motagua dio a conocer hace unas semanas que Emilio Izaguirre se convirtió en el nuevo director deportivo, luego que este tomara la decisión de retirarse del futbol, por lo que inició un nuevo rol y no ha perdido el tiempo, porque ya comienza a planificar el futuro y espera que se puedan conseguir cosas grandes en el club.

“Esto no es nada nuevo para mí. Yo conozco desde la primera piedra de la entrada hasta el último árbol en la sede, conozco todo lo que representa Motagua, todos los jugadores que han pasado por aquí, de los directivos y de todo tengo un conocimiento amplio y eso me ha facilitado las cosas. Para eso me preparé, ya dejé de jugar y ahora estoy enfocado en este proyecto y esperemos en Dios que todo salga bien”, dijo.

Acerca de sus objetivos comentó: “Tenemos que preparar atletas de alto nivel y de buen rendimiento desde las ligas menores, reservas y que lleguen a primera y que tengamos estable al equipo con la venta de jugadores. La preparación no solo tiene que ser futbolística, sino que académica, porque eso hay que exigirles a los chicos”.

“Estamos trabajando en el apoyo al cuerpo técnico porque ellos me abrieron las puertas y estamos trabajando aquí en la sede y hablando con los chicos, motivándolos porque en estos momentos cuando sos jugador y cuando uno pierde no quiere que nadie le diga nada. En las redes todo mundo crítico y habla mal, todos somos malos y es difícil y se tienen que motivar, no siempre se va a ganar porque habrá momentos difíciles”, agregó.

“Son cosas muy difíciles, al futbolista no le gusta perder, nunca le gusta estar cansado ni estar triste ni en la banca porque nosotros vivimos de esto y queremos estar felices. Motagua, creo y pienso que no tiene dos planteles como Olimpia y ahorita lo demostró”, finalizó.