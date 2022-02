Concacaf y FIFA han dado a conocer el calendario de los partidos de la Eliminatoria Mundialistade la región rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, que se disputarán durante los últimos días del mes de marzo y en el que se conocerá a los clasificados del área para la justa, así como el representante que buscará su boleto por medio de repechaje.

Tal como ha sido en las últimas ediciones, los tres mejores equipos garantizarán su participación en Qatar 2022, siendo Canadá quien está más cerca, específicamente necesita un punto, mientras México y Estados Unidos son los otros que podrían visar su pase, mientras el cuarto puesto, el del repechaje parecer ser que se disputará entre Panamá y Costa Rica.

Este es el calendario de las últimas jornadas:

Jueves, 24 de marzo de 2022

20:00 (19:00) Jamaica vs El Salvador – National Stadium, Kingston, Jamaica

21:05 (20:05) Panamá vs Honduras – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá

22:00 (20:00) México vs Estados Unidos – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

22:05 (20:05) Costa Rica vs Canadá – Estadio Nacional, San José, Costa Rica



Domingo, 27 de marzo de 2022



16:05 (16:05) Canadá vs Jamaica – BMO Field, Toronto, ON, Canadá

17:05 (15:05) El Salvador vs Costa Rica – Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

19:00 (19:00) Estados Unidos vs Panamá – Exploria Stadium, Orlando, FL, USA

19:05 (17:05) Honduras vs México – Estadio Olimpico, San Pedro Sula, Honduras

21:05 (19:05) México vs El Salvador – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

21:05 (19:05) Costa Rica vs Estados Unidos – Estadio Nacional, San José, Costa Rica

21:05 (20:05) Panamá vs Canadá – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá

21:05 (20:05) Jamaica vs Honduras – National Stadium, Kingston, Jamaica