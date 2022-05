Diego Vázquez tras asumir en Honduras: "A los que no me apoyan los entiendo"

Pese a que era uno de los posibles candidatos a asumir en Honduras, la elección de Diego Vázquez sorprendió a propios y extraños. El ex entrenador de Motagua se hará cargo de la Bicolor y tendrá su primera prueba en la Liga de Naciones que comenzará en junio en el debut contra Curazao.

Luego de ser anunciado, el estratega argentino habló y dio sus primeras declaraciones como director técnico del combinado nacional. Además de hablar de los primeros objetivos que tiene en mente, también se refirió a los que mostraron su disguta en las redes sociales por su elección en el cargo.

“El objetivo es ganar y clasificar, la selección viene de un proceso no muy positivo, de perder bastante; el mensaje nuestro es ganar, lo único en que pensamos es Curazao el día 3 y toda nuestra mente está enfocada en Curazao y después en Canadá, esa es la realidad”, declaró en la entrevista con Fútbol a Fondo de TVC.

Y agregó sobre las críticas que inundaron las redes: “Déjame enviar un mensaje de positivismo porque la Selección es de todos, a todos los que me apoyan “gracias” y a los que no me apoyan también los entiendo porque ni siquiera yo me quiero tanto a mí mismo como para pretender que todos me quieran”.

Para finalizar, Diego Vázquez cerró: “Uno a veces no se quiere ni uno mismo, hace un montón de cosas y se pregunta ‘¿Para qué las hice?’, entonces esperemos que nos vaya bien. Te puedo asegurar que con honestidad este cuerpo técnico va a dejar todo lo que tiene para que Honduras gane y clasifique a la Copa Oro”.