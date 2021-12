La Junta Directiva de Marathón no ha perdido el tiempo tras finalizar su participación en el Torneo Apertura 2021, por lo que ha comenzado a hacer movimientos en su plantel y lo ha hecho con los futbolistas que ya no continuarán en el equipo, donde destaca la presencia del veterano delantero Carlos Costly quien no será tomado en cuenta para el 2022.

Costly de 39 años estuvo el último año con los verdolagas, llegó al equipo cuando todavía era dirigido por el argentino Héctor Vargas, por otra parte, también fue dirigido por el uruguayo Martín “Tato” García, quien no le dio la regularidad esperada y ahora fue incluido en los jugadores que no continuarán en la institución.

“¡MUCHAS GRACIAS COCHERITO! Queremos agradecer por su entrega y profesionalismo defendiendo los colores de nuestro club a una leyenda del fútbol hondureño, Carlo Yair Costly. Marathon siempre será tu casa Cocherito Corazón verde. Mucha suerte en su próximo proyecto”, fue la publicación que hizo el equipo en sus redes sociales.

El atacante hondureño se encuentra en el ocaso de su carrera, una muestra de ello es que en este año solamente disputó 20 partidos, de esos solo dos fueron como titular e hizo dos anotaciones. Además de su veteranía, también le afectó que fue aquejado por las lesiones y eso causó que tuviera poco protagonismo.

Los verdolagas que quedaron eliminados en el repechaje del campeonato han dado a conoce la salida de cinco jugadores, las cuales encabeza Carlos Costly pero le siguen Harold Fonseca, Wilmer Crisanto, John Suazo y Jean Carlos Vargas.