Hace algunas semanas atrás, Bryan Moya anunció que rescindía su contrato con 1° de Agosto de Angola y se convertía en agente libre. El futuro del hondureño era una gran incógnita y, tras verlo en las inmediaciones de Olimpia, se pensó que regresaría al León para firmar como refuerzo a partir del 2022.

El legionario simplemente aprovechó la buena relación que sigue manteniendo con el club para entrenarse y no peder ritmo, pero no se sumaría en el siguiente período de transferencias. Habría propuestas de equipos de la MLS que lo están buscando para la próxima temporada y podría cerrarse en estos días.

“Estamos buscando opciones con mi representante, vamos a ver que es lo que pasa. Hay oportunidad, pero estamos viendo la mejor, algo dónde me sienta bien y no pase lo mismo que allá (Angola), donde me sentía lejos. Si no me aparece alguna oportunidad, la primera opción siempre será el Olimpia”, comenzó declarando Moya en su entrevista con Diario Diez.

Y agregó sobre como avanza la posibilidad de ser fichado por un equipo estadounidense para continuar su carrera en el 2022: “Ya me hice los exámenes médicos en la embajada, solo estoy esperando la cita, espero que este año se de. Ojalá que me salga en enero y la primera opción sería ahí en la MLS".

Para finalizar, Bryan Moya decidió elogiar a Alberth Elis por el excelente nivel que viene demostrando en Europa desde que llegó al Bordeaux: “Extraordinario lo que está haciendo Elis, creo que le está yendo muy bien. Ojalá que siga así con la racha buena que está teniendo y que le vaya bien”.