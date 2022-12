La Selección de Honduras no tuvo un gran año tomando en cuenta que el objetivo principal de poder clasificar al Mundial a Qatar 2022, no se pudo. Luego tuvo un comienzo aceptable en la Liga de Naciones de la Concacaf y amistosos en el camino. Actualmente los catrachos dirigidos por Diego Vázquez ya se enfocan en lo que será el siguiente año.

Eliminatoria Mundialista

Un rotundo fracaso fueron las Eliminatorias de Concacaf para la Selección de Honduras en donde no solamente se fue sin clasificar al Octogonal Final, sino que además quedó en el último lugar siendo la única selección que no registró ninguna victoria en 14 partidos disputados.

Liga de Naciones de la Concacaf

Por otro lado, Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf logró dos victorias en las primeras tres jornadas ante Curazao y Canadá. De esta manera los hondureños lideran el Grupo C y buscarán reafirmar esto en el 2023 cuando se vuelvan a enfrentar a los canadienses.

Diego Vázquez

"El objetivo es el próximo Mundial, eso seguro, trabajamos en esa meta. Creo que estamos bastante bien, cuando agarramos la Selección Nacional hacía 30 meses que no se ganaba un partido y de cinco ganamos tres. Siempre hay cosas que mejorar, me preocupa, nada, me ocupa en estar atento, tomar buenas decisiones, que no se nos escape nada, ver la mayor cantidad de partidos y aprovechar el tiempo que es muy poco", fueron las declaraciones de Diego Vázquez hace unos meses, tras tomar el mando de la Selección de Honduras, ahora a las puertas del 2023, espera que todo sea mejor.