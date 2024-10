Pese a que hace varios meses se encuentra en el Feyenoord, Jeyland Mitchell no se olvida nunca de su paso por Alajuelense. El defensor sigue muy agradecido por el tiempo que estuvo y la posibilidad que le dieron para poder crecer en su carrera.

En sus redes sociales, el zaguero compartió un mensaje en el que demuestra su gran cariño con el equipo de Alajuela. Además, la buena relación que sigue mantienen con parte de la plantilla actual del conjunto dirigido por Alexandre Guimarães.

¿Qué mensaje puso Jeyland Mitchell relacionado a Alajuelense?

Jeyland Mitchell se hizo eco del video del gol de Rashir Parkins, el tercero en la victoria por 3-1 contra San Carlos. Le resaltó la calidad del jugador para controlar el balón y resolver frente al portero de los Toros.

“Okey, Bredda. This man do it bammm. Bájela de pecho solo pocos saben de eso jajaj”, el mensaje de Jeyland Mitchell en donde etiquetó a su ex compañero de Alajuelense.

¿Cómo le está yendo a Jeyland Mitchell en Países Bajos?

Lamentablemente, Jeyland Mitchell solamente disputó 18 minutos con el Feyenoord. Lo destacable es que fueron por Champions League y ante Bayer Leverkusen, en la derrota por 4-0 en Países Bajos.

Tanto por la copa nacional como en la Eredivisie, el entrenador no ha tenido en cuenta a la joya costarricense. Veremos que sucede con él cuando se abra el mercado de pases del mercado de invierno europeo.